Matty Longstaff: queda para estreias e solidariedade

"Haverá algo melhor do que marcar o golo da vitória sobre o Manchester United no Gallowgate End [um dos topos do estádio do Newcastle] na estreia a titular?", questionou, em jeito de sentença, a glória do Newcastle Alan Shearer a propósito do primeiro jogo de Matty Longstaff no onze inicial dos "magpies". Nesse 6 de outubro do ano passado, Matty, natural da cidade do norte de Inglaterra e desde sempre adepto do clube - onde o irmão Sean, três anos mais velho, também joga -, tinha apenas 19 anos e a juntar à estreia goleadora esse remate de fora da área valeu-lhe ainda o prémio do melhor golo desse mês na Premier League. "Para ser sincero, desde que rematei a bola continuo a não me lembrar de muita coisa além dos festejos, até porque se tratou de algo surreal", comentou, sobre aquele pontapé certeiro e decisivo.

Foi uma estreia de sonho deste filho de um antigo internacional inglês de hóquei no gelo - David Longstaff fez mais de cem jogos pela seleção - e primo de Alan Thompson, também médio como Matty e que teve uma longa carreira em vários clubes médios da Premiership, chegando a somar uma internacionalização, no Euro"2004, diante da Suécia. O desporto, está bom de ver, corre no sangue deste jovem que em março cumpriu 20 anos e possui um jeito particular para as estreias - pela seleção sub-20 de Inglaterra, em novembro passado, entrou aos 74 minutos de um jogo disputado em Águeda e cujo resultado já não mudaria: Portugal-Inglaterra, 0-4!

Agora, Matty Longstaff ganhou mediatismo além-fronteiras graças ao gesto nobre que ontem foi notícia um pouco por todo o lado, ao anunciar a doação de 30 por cento do salário - percentagem que a própria Premier League chegou a propor para todos os jogadores como forma de reagir à crise espoletada pela covid-19 - à angariação de fundos do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. O importante aqui é sublinhar que Matty Longstaff é dos jogadores mais mal pagos do campeonato inglês, com um salário semanal de 850 libras, algo como 975 euros por semana ou 3900 por mês, aproximadamente. A estrela do Tottenham Harry Kane, por exemplo, ganha acima de 900 mil euros mensais...

A história de amor de Matty ao Newcastle pode, no entanto, estar em risco. Isto porque o contrato termina no final da temporada e as notícias não são sobre negociações para a sua renovação. São, antes, sobre pretendentes de outras paragens - já se falou do Inter, de Itália, e candidatos alemães. Na altura de negociar uma transferência, claramente o baixo salário que aumentou a dimensão do gesto solidário agora anunciado irá tornar-se numa vantagem.