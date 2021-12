Bayern e Barcelona atentos: campeão do mundo em 2014 anuncia saída no final da época

Ginter, central campeão do mundo pela Alemanha, deixa o Mönchengladbach no fim da época.

Matthias Ginter, central do Borussia Mönchengladbach e campeão mundial com a Alemanha em 2014, vai abandonar o clube germânico no final da temporada, altura em que termina o seu contrato, anunciou esta quarta-feira o próprio futebolista.

"Depois de muito pensar, decidi não renovar o meu contrato. Após cinco anos excelentes no Borussia Mönchengladbach, decidi dar outro rumo à minha carreira para o meu desenvolvimento pessoal e profissional", escreve Ginter na sua página oficial da rede social Instagram.

Com 275 jogos na Bundesliga, Ginter tem sido apontado pela imprensa germânica como possível reforço do Bayern Munique e do Barcelona.

Formado no Friburgo e com passagem pelo Borussia Dortmund, o central de 27 anos chegou à formação de Mönchengladbach em 2017, tendo ajudado a equipa a alcançar a fase de grupos da Liga dos Campeões, em 2020/21.

Ginter tem 46 jogos e dois golos pela seleção alemã e esteve na equipa germânica que conquistou o Mundial'2014, no Brasil, e a Taça das Confederações de 2017, na Rússia.