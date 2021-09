Matthaus mostra-se desiludido com reforço do Dortmund: "Espera-se mais dele"

Lenda do futebol germânico ainda não ficou convencido quanto a Donyell Malen

Custou trinta milhões, mas ainda não agradou a todos. Donyell Malen, um dos reforços de peso para a nova época da Bundesliga, está ainda à procura do seu espaço no Dortmund, mas Mathaus, lenda do Bayern e da seleção, não está convencido quanto ao rendimento do avançado.

"O jogo ofensivo do Dortmund chegou a um impasse sem Haaland e Reus. É uma dupla que não pode ser substituída, especialmente o Haaland, mas não podem dar tão pouco. De Donyell Malen, esperava-se mais. Estou desapontado com ele até agora. Contra o Gladbach ele mal ultrapassou os adversários. O Bayern está novamente à frente e, se Dortmund não tiver cuidado, a vantagem irá alargar-se durante as próximas semanas", explicou o antigo médio.

Malen, internaciona holandês em quinze ocasiões, não contabiliza até ao momento qualquer golo ou assistência, apesar de já ter participado em nove neste novo Dortmund de Marco Rose.