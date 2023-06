Matthaus e a mudança na seleção alemã: "Nunca tivemos um estrangeiro..."

Flick muito questionado depois da eliminação precoce no Mundial e de vários maus resultados

Lothar Matthaus, lenda da seleção alemã, comentou a possível chicotada psicológica e saída de Flick, muito visado pelos últimos maus resultados. O antigo médio analisou as várias possibilidades e assinalou uma curiosidade quanto à história da Mannschaft.

"Não creio que Nagelsmann, com 35 anos, esteja preparado para treinar a seleção alemã. Ele precisa de trabalhar com uma equipa todos os dias. Jurgen Klopp não quer deixar o Liverpool. O austríaco Oliver Glasner? Nunca tivemos um estrangeiro como selecionador nacional. E se houver um estrangeiro, deve ser do calibre de Carlo Ancelotti ou Zinedine Zidane. Mas eles não estão disponíveis, também porque a DFB não tem dinheiro para os pagar neste momento", afirmou o antigo jogador, que representou a sua seleção em 150 ocasiões.

Desde a eliminação na fase de grupos do último Mundial, a Alemanha, que prepara o Europeu que vai organizar no próximo ano, soma três derrotas e um empate em cinco partidas. Flick, sucessor de Low, está tremido.