Mattéo Guendouzi passa a ser do Marselha a título definitivo

Internacional francês fica mesmo no país de origem, depois de dois empréstimos. Contrato válido com o Marselha até 2025

Mattéo Guendouzi vai continuar no Marselha, mas a título definitivo, anunciou o Arsenal no seu site oficial.

Depois de uma época por empréstimo no Vélodrome, que se seguiu a outra na mesma condição, mas no Hertha de Berlim, Guendouzi garante a permanência no Marselha, onde realizou um total de 56 partidas, com cinco golos e 10 assistências.

Ligado ao Arsenal desde 2018, Mattéo Guendouzi cumpriu 82 partidas pelos gunners, conquistando uma FA Cup no norte de Londres.