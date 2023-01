Matt Doherty rescindiu com Tottenham para reforçat Atlético de Madrid

Internacional pela República da Irlanda em 29 ocasiões, o lateral direito realizou 71 jogos oficiais e marcou dois golos pelos Spurs

O lateral Matt Doherty reforçou o Atlético de Madrid até ao final da época 2022/23, após a rescisão do contrato que o ligava aos ingleses do Tottenham. Os colchoneros referem que o defesa irlandês se transferiu para Madrid como jogador "livre" após ter "rescindido o contrato" com os londrinos, estando a sua apresentação marcada para quarta-feira.

Por seu lado, o Tottenham adiantou ter chegado "a um mútuo acordo para a rescisão do contrato de Matt Doherty" que se estendia até junho de 2024.

Internacional pela República da Irlanda em 29 ocasiões, o lateral direito realizou 71 jogos oficiais e marcou dois golos pelos Spurs desde o início da época 2020/21, após 10 épocas vinculado ao Wolverhampton.

Doherty realizou 302 jogos oficiais pelos Wolves, distribuídos pelo primeiro, segundo e terceiro escalões ingleses, além da Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Liga Europa, entre 2010/11 e 2019/20, período em que esteve ainda cedido aos escoceses do Hibernian (2011/12) e aos ingleses do Bury (2012/13).