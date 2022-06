Matic vai fazer exames médicos na Roma na segunda-feira

Médio vai ser orientado por José Mourinho pela terceira vez na carreira

Nemanja Matic está prestes a ser anunciado como reforço da Roma de José Mourinho, que vai treinar o médio ex-Benfica pela terceira vez na carreira. Segundo Fabrizio Romano, o jogador vai fazer exames médicos esta segunda-feira.

O sérvio, de 33 anos, vai assinar um contrato de uma temporada, com outra de opção, junto dos romanos e vai reencontrar assim Mourinho, que o levou para Chelsea em 2013 e para o Manchester United em 2017.

Após ter terminado contrato com os red devils, Matic chega à Roma como um reforço a custo zero. Esta época, apontou quatro assistências em 32 jogos realizados no Man. United.