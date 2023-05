Matic revela aposta no balneário e garante: "Serei um treinador da Premier League"

Declarações de Nemanja Matic, médio da Roma, orientada por José Mourinho, em entrevista à Sky Sports.

No Manchester United, seu antigo clube, Harry Maguire tem sido muito criticado: "Eu consigo entender o porquê de ele continuar a jogar por Inglaterra, porque é um grande jogador. Quando assinou pelo United, na sua primeira época [2019/20], fez quase todos os jogos e foi um dos melhores jogadores. O problema de hoje é que, se fazes dois ou três jogos menos bons, toda a gente critica-te nas redes sociais e talvez isso o tenha afetado. Mas ele tem apenas de pensar no seu trabalho, porque no futebol tudo pode mudar num espaço de semanas. A sua situação não parece boa atualmente, mas ele precisa de estar focado. Ele é muito profissional e veremos o que futuro lhe irá trazer".

Erling Haaland pode ajudar o Manchester City a vencer o triplete (Liga dos Campeões, Premier League e Taça de Inglaterra)? "Eu penso que sim. Eu fiz uma aposta no balneário com Tammy Abraham há alguns meses. Ele dizia que o Arsenal iria vencer [a Premier League] e eu disse que seria o City. Eles têm tudo nas mãos, têm a experiência de fazer este tipo de jogos. Um mau resultado pode mudar tudo, mas o City tem mais hipóteses".

Considera tornar-se treinador após terminar a carreira de jogador? "Eu já decidi que serei treinador um dia. Vou tirar a minha licença de treinador, mas de momento estou muito focado em jogar futebol. Sinto-me bem, fresco e acho que ainda tenho mais um par de anos nas minhas pernas. Mas sem dúvida, eu serei um treinador da Premier League".

Leia também Cristiano Ronaldo Notícia em Espanha: Ronaldo quer deixar o Al Nassr e voltar a Madrid Com base numa adaptação difícil à Arábia Saudita, o jornal "El Nacional" assegura que o astro português pretende regressar ao Real Madrid, mas Florentino Pérez e Carlo Ancelotti já terão fechado a porta a essa possibilidade. Ainda assim, o presidente está aberto a um regresso quando o avançado terminar a carrreira.