Rennes e a contratação de Matic: "Estamos confiantes, mas até ser oficial..."

Internacional sérvio quer voltar a jogar a Champions e pediu para sair da Roma

Um ano depois de chegar à Roma de José Mourinho, Nemanja Matic pediu para sair e o seu destino poderá estar em França.

O ex-Benfica, com mais um ano de contrato com os italianos, quer sair para voltar a disputar a Champions.

Em França o Rennes está confiante que vai conseguir a sua contratação.

"A chegada de Matic? Sim, tenho confiança nos meus dirigentes, que estão a trabalhar no tema de forma empenhada. Estou confiante, mas vocês já sabem até ser oficial e estar assinado, não podemos falar muito. Confio nos meus dirigentes, confio no jogador e no clube onde joga. Mas não posso dizer mais. É o perfil de jogador que visamos desde o início do ano passado. Falo de experiência, de capacidade atlética e qualidade técnica. Ele encaixa-se no que identificámos", disse o treinador do Rennes, Bruno Genesio.

Matic, de 35 anos, deverá baixar o salário para consumar a transferência.