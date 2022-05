Matic pode ficar em Inglaterra e ser orientado por um português

Matic vai sair do Manchester United no final da época

Fulham estará na corrida pelo médio de 33 anos

Nemanja Matic, que se desvinculará do Manchester United no final deste mês, poderá continuar a jogar em Inglaterra. O médio internacional sérvio é desejado pelo treinador Marco Silva para reforçar o Fulham na próxima temporada.

Segundo o jornal "The Sun", o técnico tentará convencer Matic a ingressar no campeão do Championship por pretender acrescentar experiência ao plantel do emblema que buscará a permanência no principal escalão do Reino Unido.

Matic terminará uma ligação de cinco épocas ao Manchester United, pelo qual disputou 189 jogos oficiais, após uma passagem pelo Chelsea, no qual foi campeão, e o Fulham terá, certamente, concorrência na contratação do jogador de 33 anos.