Matic anuncia adeus ao Manchester United no final da época: "Grande honra e um privilégio"

Médio chegou a Old Trafford no verão de 2017, depois de várias temporadas ao serviço do Chelsea

Nemanja Matic não vai fazer parte do novo Manchester United de Ten Hag. O antigo médio do Benfica recorreu às redes sociais para confirmar o adeus no final da presente temporada.

"Depois de muito pensar, decidi que esta temporada será a minha última no Manchester United. Eu informei a direção o treinador e os jogadores da minha decisão. Foi uma grande honra e um privilégio jogar por este grande clube. Um grande obrigado aos fãs pelo apoio inabalável. Agora vou dar tudo até o final da temporada para ajudar meus companheiros de equipe a terminar o mais forte possível", escreveu o internacional sérvio, na sua conta de Instagram.

Leia também Vídeos Conceição e um pedido a Pinto da Costa: "Apaga-me sempre a luz..." Momento de descontração na conferência de Imprensa de antevisão à receção do FC Porto ao Portimonense (sábado, 20h30), jogo a contar para a 30ª jornada da Liga Bwin.

Depois de algumas temporadas ao serviço do Chelsea, Matic aterrou em Manchester no verão de 2017, numa altura em que José Mourinho era o treinador dos red devils.

O contrato do médio durava até ao verão de 2023.