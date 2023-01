Mathew Ryan troca Dinamarca por Países Baixos

Guarda-redes australiano assinou pelo AZ Alkmaar

Após meia época no FC Copenhaga, da Dinamarca, Mathew Ryan ruma ao AZ Alkmaar, da liga dos Países Baixos.

O guarda-redes australiano de 30 anos, titular no Mundial do Catar, tem no currículo passagens por Real Sociedad, Arsenal e Valência, entre outros clubes.

No total, o AZ será o seu 10.º clube da carreira.

, !



Doelman Mathew Ryan komt over van FC Kopenhagen en tekent tot juni 2024 bij AZ! #AZ #MR1 #WelcomeMaty - AZ (@AZAlkmaar) January 9, 2023