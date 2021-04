Matheus Pereira, ex-Sporting, mostra ao FC Porto como afundar o Chelsea

Matheus Pereira bisou no final da primeira parte

Extremo formado no Sporting marcou dois golos e fez duas assistências no 2-5 em Londres e aplica primeira derrota a Tuchel

O FC Porto pode tirar muitas ilações do Chelsea-West Bromwich Albion para a próxima quarta-feira, no encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O Chelsea foi derrotado em casa por 5-2 e muito o deve a Matheus Pereira, que marcou dois golos.

Os blues adiantaram-se no marcador aos 27', quando Pulisic encostou uma ressaca vinda do ferro, depois de livre de Marcos Alonso. No entanto, Thiago Silva viu vermelho direto, num carrinho arriscado, e o West Brom acreditou.

O guarda-redes Johnstone bateu longo e Matheus Pereira aproveitou a apatia dos blues, já reduzidos a dez, para picar sobre Mendy aos 45'+2'.

Aos 45'+4', após perda de bola do Chelsea, o brasileiro dominou, simulou e rematou, perante três rivais, anichando a bola na baliza, carimbando a reviravolta.

Mount mexeu com o jogo, mas foi Robinson a ampliar para 3-1, finalizando à entrada da área, de primeira, mostrando como a zona central dos londrinos está vulnerável.

O West Brom, 19.º classificado, marcou aos 63' e aos 68' Diagne aumentou. O avançado teve frieza para finalizar a passe de Matheus Pereira.

O Chelsea respondeu aos 71'. Werner não marca, mas tem sido cooperativo e vendo Mount em boa posição entregou-lhe um golo feito após jogada na esquerda de Alonso. Os blues tiveram mais chances para reduzir, com James, Zouma e Werner, porém falharam à frente da baliza, indo Robinson a tempo de aumentar para 5-2.

Novamente Matheus Pereira em grande, já que assistiu: neste jogo o extremo alcançou a quarta e quinta assistências e o sexto e sétimo golos na Premier League em 2020/21.

O Chelsea falhou a pressão ao Leicester, que joga hoje com o Man. City, e está a cinco pontos. Tuchel ia em 15 jogos sem perder, ou seja estava invicto no Chelsea, sequência que hoje viu derrubada pelo West Brom, que é 19.º classificado, ficando a sete pontos do Newcastle, primeira equipa acima da linha de água.