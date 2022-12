Matheus Cunha despede-se do Atlético: "Há quem mande porque em algum momento foi importante"

Avançado brasileiro vai reforçar Wolverhampton. Deixa no ar clara indireta a Diego Simeone

Matheus Cunha recorreu às redes sociais para se despedir dos adeptos do Atlético de Madrid. O reforço do Wolverhampton lamentou a falta de mais oportunidades, numa clara indireta a Diego Simeone.

"Há quem mande porque em algum momento foi importante. Há quem tenha a sua hierarquia e tome decisões. Depois, é preciso tomar as próprias decisões, também", referiu o internacional brasileiro, que fez 54 jogos em ano e meio ao serviço dos colchoneros.

Ainda assim, na mensagem, o antigo jogador do Leipzig e do Hertha de Berlim, que vai experimentar mais uma das grandes ligas europeias, deixou agradecimentos à massa associativa do Atlético de Madrid.