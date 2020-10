Mateus e Gelson Dala decidem Angola-Moçambique

As duas seleções preparam a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN2021), que está prevista retomar em novembro, depois de ter sido interrompida em março, devido à pandemia de covid-19.

A seleção de Angola, treinada pelo português Pedro Gonçalves, venceu Moçambique, liderada por Luís Gonçalves, por 3-0, com dois golos de Mateus e um de Gelson Dala, em jogo de preparação disputado em Rio Maior.

Os angolanos abriram o marcador em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, por intermédio do experiente Mateus, avançado do Penafiel, que viria a bisar aos 77, antes de Gelson Dala, do Rio Ave, selar o triunfo dos "palancas negras', aos 79.

Além de Mateus e Gelson Dala, Angola apresentou neste jogo mais três jogadores que atuam em Portugal: Hugo Marques (Farense), Show (Boavista) e Kadú (Sporting de Espinho).

Do lado de Moçambique, Geny Catamo (Sporting), Gildo Lourenço (Amora), Zainadine, Bonera (ambos do Marítimo) e Witi (Nacional) foram os representantes "portugueses'.

As duas seleções preparam a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN2021), que está prevista retomar em novembro, depois de ter sido interrompida em março, devido à pandemia de covid-19.

Após duas jornadas disputadas, Angola ainda não pontuou no grupo D e ocupa o último lugar, atrás de Gâmbia (quatro pontos), Gabão (quatro) e República Democrática do Congo (dois).

Já Moçambique divide a liderança do grupo F com Camarões, ambos com quatro pontos, à frente de Cabo Verde (dois) e Ruanda (zero).