Mason Mount continua nos planos do United, Liverpool sai da corrida

Numa altura em que tem apenas mais um ano de contrato com o Chelsea, Mason Mount tem sido associado pela imprensa inglesa a uma troca de cores na Premier League, tendo o Manchester United e o Liverpool como principais interessados.

No entanto, o jornal The Athletic avança esta quarta-feira que o preço exigido pelos blues - 80 milhões de euros - terá feito com que os reds desistissem da contratação do médio inglês, de 24 anos.

Por outro lado, a Sky Sports garante que o Manchester United também não está disposto a atingir o valor pretendido em Stamford Bridge, esperando-se que apresentem a sua primeira proposta em breve.

Formado no Chelsea, Mount é um habitual titular da equipa londrina desde 2019, após ter sido emprestado ao Vitesse (Países Baixos) e Derby County. Em 2022/23, somou três golos e as mesmas assistências em 35 jogos realizados.