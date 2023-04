Mascherano volta atrás e vai orientar a Argentina no Mundial Sub-20

Técnico tinha apresentado a demissão, mas a organização do Mundial no país foi decisivo para, afinal, se manter no cargo

A decisão de sair da federação da Argentina, nomeadamente do comando da seleção de Sub-20, estava tomada por Javier Mascherano. No entanto, a Argentina passará a organizar o Mundial da categoria e isso levou a que o técnico, afinal, se mantenha no cargo.

A Argentina fracassou na fase de qualificação com Mascherano ao comando, mas o país aproveitou que a FIFA tirou à Indonésia a organização do Mundial de Sub-20 para se oferecer e passar a ser o novo país anfitrião (ainda por oficializar pela FIFA).

Um facto que foi decisivo para Mascherano voltar atrás na decisão de sair e, finalmente, poder orientar os Sub-20 da Argentina no Mundial deste verão.

Segundo informam na Argentina, conversas com Messi e Scaloni tiveram, também, grande peso na continuidade de Mascherano.