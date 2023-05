Más recordações de Barcelona: "Vivi quatro anos de prisão na Catalunha"

Umtiti com a camisola do Lecce

Umtiti, central francês, joga atualmente no Lecce cedido pelo clube espanhol.

A passagem de Samuel Umtiti pelo Barcelona ficou marcada pelos problemas físicos e o central francês, campeão mundial em 2018, admite que passou por momentos complicados em Espanha, dentro e fora das quatro linhas.

"A única coisa que queria era sentir-me apreciado, útil e respeitado. Vivi quatro anos de prisão na Catalunha, não só a nível desportivo, como também a nível pessoal, no meu quotidiano. No início, depois da minha mudança para Espanha, senti-me apreciado, joguei a um grande nível. Entretanto, comecei a sentir desconfiança, senti-me mal, dei conta de que já ninguém acreditava em mim. Em Salento voltei a encontrar o sorriso e estou agradecido por isso. Encanta-me a língua, a comida e a moda", afirmou o jogador agora ao serviço do Lecce, por empréstimo.

"Agora só penso em evitar a descida. Voltar ao Lyon? Há algum tempo, o meu amigo Lacazette veio ver-me e pensámos que, antes de me retirar, seria bom jogarmos um pouco juntos", afirmou Umtiti sobre o futuro.

O jogador de 29 anos chegou à Catalunha em 2016/17, oriundo do Lyon. Depois de duas épocas com presença regular, passou por três temporadas de pouca utilização, antes de rumar ao futebol italiano, onde realizou 23 jogos até ao momento.