Más notícias para Portugal: Países Baixos recuperam sexto lugar do ranking

Graças às vitórias de PSV e AZ Alkmaar esta quinta-feira.

Os Países Baixos recuperaram esta quinta-feira o sexto lugar do ranking da UEFA perdido na véspera para Portugal graças às vitórias, e consequentes apuramentos para as fases seguintes, do PSV (Liga Europa) e do AZ Alkmaar (Conference League).

A formação de Eindhoven recebeu e venceu o Arsenal por dois golos sem resposta e na derradeira jornada vai lutar pelo primeiro do Grupo A, liderado pelos gunners, com mais dois pontos.

Já o AZ Alkmaar triunfou em casa do Vaduz, por 2-1, e lidera o Grupo E da Conference League, com mais dois pontos do que os ucranianos do Dnipro 1.

Pior sorte teve o Feyenoord, derrotado na Áustria pelo Sturm Graz, por um golo sem resposta. O finalista vencido da primeira edição da Conference League está no terceiro lugar do Grupo F da Liga Europa, a três pontos do adversário desta quinta-feira e da Lázio.