Más notícias para o Tottenham: suspensão a Fabio Paratici alargada pela FIFA

Diretor para o futebol dos spurs foi suspenso por 30 meses pela Federação Italiana de Futebol, no âmbito da mesma sanção que retirou 15 pontos à Juventus na Serie A, em janeiro.

A Sky Sports avança esta quarta-feira que a FIFA aceitou alargar a suspensão atribuída a Fabio Paratici pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) a um nível mundial, ficando o diretor para o futebol do Tottenham afastado de atividades diretamente relacionadas com futebol durante 30 meses.

Paratici foi um de 11 dirigentes suspensos pela FIGC no âmbito do mesmo castigo que resultou na redução de 15 pontos à Juventus na classificação da Serie A, em janeiro, devido a alegadas irregularidades financeiras cometidas pelo clube italiano em transferências de jogadores.

De acordo com a estação britânica, o dirigente italiano vai deixar de poder participar em atividades diretamente relacionadas com o mercado de transferências, uma parte fundamental do seu trabalho no Tottenham. Ainda assim, poderá marcar presença em reuniões internas do clube londrino.

A Juventus e todos os elementos castigados pela FIGC apresentaram recurso às sanções, esperando-se que a decisão em relação ao mesmo seja conhecida no próximo mês.