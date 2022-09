Más notícias para o Barcelona: dupla de centrais vai ser obrigada a parar

O Barcelona informou que os centrais Jules Koundé e Ronald Araújo serão baixas para os próximos jogos.

A pausa internacional já trouxe más notícias para o Barcelona. O clube informou este sábado que os centrais Jules Koundé e Ronald Araújo lesionaram-se ao serviço das respetivas seleções e vão ser obrigados a uma paragem.

O francês lesionou-se aos 20 minutos da vitória da França sobre a Áustria (2-0), na terça-feira, sendo que os exames médicos que realizou revelaram uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Apesar de o Barcelona não adiantar o tempo de paragem, nestes casos não costuma ser inferior a quatro semanas.

Já Araújo foi substituído nos instantes iniciais da derrota do Uruguai diante do Irão, orientado por Carlos Queiroz, com o clube blaugrana a explicar que o defesa está a contas com uma avulsão no tendão do adutor da coxa direita, o que deverá ditar um afastamento de um mês.

Resta ainda saber o estado físico de Ousmane Dembélé, que saiu visivelmente tocado do encontro com a Áustria e da dupla neerlandesa composta por Frenkie de Jong e Memphis Depay, que sentiram desconforto no triunfo sobre a Polónia (2-0) e receberam inclusive dispensa da seleção.