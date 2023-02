Más notícias no Real Madrid: dupla falha dérbi com o Atlético e El Clásico

David Alaba e Rodrygo estão fora das opções de Carlo Ancelotti para os próximos dois jogos diante de rivais diretos.

A vitória do Real Madrid em casa do Liverpool (5-2), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, acabou por ser muito positiva, mas também agridoce para o campeão europeu e espanhol, que tem duas baixas de peso para o dérbi caseiro com o Atlético de Madrid, na LaLiga, e para o El Clásico da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, também no Santiago Bernabéu, frente ao Barcelona.

Esta quinta-feira, o jornal Marca confirma que David Alaba - foi obrigado a sair aos 27 minutos - e Rodrygo - substituído aos 81' - estão a contas com lesões musculares e, apesar de ser estimado que o defesa austríaco é quem vai demorar mais a regressar (um mês), ambos estão fora das opções para esses decisivos jogos.

Quanto ao extremo brasileiro, espera-se que precise de cerca de dez dias para recuperar e, ao contrário de Alaba, deverá estar apto para a segunda mão da eliminatória frente ao Liverpool, a 15 de março e para um novo El Clásico, desta vez em Camp Nou e a contar para o campeonato, quatro dias depois.

O Real Madrid recebe o Atlético de Madrid no sábado (17h30), em jogo da 23.ª jornada da LaLiga, seguindo-se o primeiro jogo diante dos catalães, agendado para o dia 2 de março.