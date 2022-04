Más notícias em Old Trafford: Luke Shaw pode falhar o resto da temporada

Lateral retirou parafusos metálicos da perna e está em dúvida para a reta final da época

O Manchester United procura a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões mas, para além dos últimos resultados na Premier League não estarem a condizer com esse objetivo - empate com o Leicester (1-1) e derrota com o Everton (0-1) - a equipa recebeu mais uma má notícia esta quinta-feira, com o jornal The Telegraph a avançar que Luke Shaw tem o resto da temporada em risco.

Segundo a fonte, Shaw foi operado na semana passada, tendo-lhe sido retirados parafusos da perna esquerda que datavam de uma lesão sofrida em 2015, e o período de recuperação será superior às duas a três semanas previstas inicialmente, o que poderá significar que o lateral inglês já não voltará a tempo de dar o contributo aos red devils.

Para o lugar de Shaw, sobra apenas Alex Telles como único lateral esquerdo de origem no plantel, sendo que Diogo Dalot, que tem ganho protagonismo esta temporada ao leme de Ralf Rangnick, também é capaz de atuar nesse lado do corredor.

O Manchester United volta a entrar em campo no sábado, às 15h, hora em que recebe o lanterna-vermelha Norwich, na 33ª jornada da Premier League. Os red devils são sétimos, com 51 pontos, estando a seis pontos de distância do Tottenham, que ocupa o último lugar de acesso à prova milionária, sendo que Arsenal e West Ham também ambicionam o apuramento para a competição.