Más notícias em Barcelona: Pedri é baixa para o El Clásico da Taça do Rei

Ainda sem data para o regresso, a ausência de Pedri pode prolongar-se para mais de um mês.

Pedri, jovem médio do Barcelona, estará ausente do El Clásico da segunda mão das meias-finais da Taça do Rei, frente ao Real Madrid, no dia 5 de abril, em Camp Nou, devido a lesão.

Segundo avança o jornal espanhol Marca, o internacional espanhol, de 20 anos, vai precisar de várias semanas para recuperar da lesão no reto femoral da coxa direita, estando fora do clássico.

O treinador Xavi ainda tentou contar com Pedri no último jogo em casa contra o rival madrileno, que venceu por 2-1, e não esperava a recaída quando aumentou a carga de trabalho no teste final.

"Ele estava muito apertado. Sabíamos que havia um risco. Ontem ele sofreu um pouco e nestes jogos, se não estiver a 100 por cento, é melhor não estar presente. É uma pena, mas a sensação não foi boa. Eu disse-lhe que não havia necessidade de forçar. Não é uma final", disse Xavi no sábado passado, antes do clássico a contar para a 26.ª jornada da LaLiga.

Pedri, que continua dependente da evolução da sua recuperação, ainda não tem data de retorno marcada, mas poderá estar fora de ação durante mais um mês.

Para o clássico da segunda mão das meias-finais da Taça do Rei, após a vitória catalã por 1-0 no Santiago Bernabéu, Xavi terá, para além de Pedri, outra baixa no francês Ousmane Dembélé, devido a uma lesão na perna esquerda.

