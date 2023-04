"Martinelli? Ele tenta ser o melhor e, com consistência, só podia dar bom resultado"

Extremo brasileiro leva 14 golos na presente edição da Premier League e o técnico dos gunners admitiu que se está a começar a notar a sua experiência no campeonato.

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, que lidera a Premier League com mais cinco pontos e um jogo do que o vice-líder Manchester City, elogiou esta sexta-feira Gabriel Martinelli, dizendo que a experiência do extremo brasileiro, de 21 anos, já se começa a notar no campeonato inglês, onde atravessa a quarta época.

"Ele está a jogar mais partidas, isso é certo. Ele tem mais um ano de experiência e um grande entendimento com os seus colegas de equipas. A forma como ele aborda cada sessão de treino, a sua vida... Ele tenta ser o melhor e quando isso acontece, com a consistência que ele tem na forma como lida com as situações diárias, só podia dar bom resultado. Não estou surpreendido com ele, mas ainda tem muitas coisas para melhorar", salientou, em conferência de imprensa, sobre o extremo, que soma 14 golos na Liga inglesa.

Na 31.ª jornada da Premier League, os gunners vão visitar o reduto do vizinho West Ham, que segue no 14.º lugar da tabela, com três pontos de vantagem sobre a zona de despromoção, e é treinado por David Moyes, que orientou Arteta na sua carreira de jogador, quando ambos coincidiram no Everton.

Sobre o treinador inglês, o antigo médio espanhol só guardou memórias boas, garantindo que admira a sua capacidade de liderança no balneário.

"Mais do que respeito, sinto admiração. Eu adorei jogar por ele. Era capaz de atravessar uma parede de tijolo por ele quando era meu treinador e penso que toda a gente naquele plantel também. É um treinador muito bom, excelente a lidar com grupos e indivíduos. Ele é um ser humano muito especial, confiável e que cumpre a sua palavra. Ele sempre o fez e aprendi muito com ele. Ele viu coisas em mim que eu não sabia e pediu-me para jogar em posições em que nunca tinha jogado na minha vida", concluiu Arteta.

O Arsenal visita o West Ham no domingo, às 14h00, em jogo da 31.ª jornada da Premier League.