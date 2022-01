Treinador do United explica ausência de Martial: "Ele não quis estar com a equipa"

Dianteiro gaulês, pouco utilizado esta temporada, pretende prosseguir a carreira fora de Old Trafford

De saída do plantel do Manchester United, conforme avançara publicamente o próprio agente, Anthony Martial recusou integrar a lista de convocados do treinador Ralf Rangnick para o jogo com o Aston Villa (22.ª jornada da Premier League).

"Ele não quis estar na equipa. Essa é a razão pela qual não viajou connosco [para a ida a Villa Park]", afirmou o técnico germânico, após o duelo que terminou empatado a dois golos.

Pouco utilizado no Manchester United nesta época, o avançado francês, de 26 anos, pode deixar o clube inglês antes do final do mês de janeiro, tendo o Sevilha, segundo classificado da La Liga, como um potencial pretendente.

O certo é que o futuro de Martial será passado longe de Old Trafford. Em 27 de dezembor de 2021, Rangnick confirmara que o dianteiro, red devil desde 2015, "sente que é a hora certa para mudaar de clube".