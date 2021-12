Saída à vista no United: "Ele não quer ficar e vou falar com o clube em breve"

Gaulês, há sete épocas no emblema britânico, deseja findar a ligação no próximo mês

Escassamente utilizado na equipa do Manchester United em 2021/22, o avançado francês Anthony Martial pretende, por isso, sair do clube da Premier League no próximo defeso.

"Anthony deseja deixar o clube em janeiro. Ele só precisa de jogar. Ele não quer ficar e vou falar com o clube em breve", afirmou Philippe Lamboley, agente do dianteiro gaulês, em declarações à britânica "Sky Sports".

Esta época, a sétima ao serviço do Manchester United, Martial não se conseguiu impor. O francês disputou 358 minutos em dez jogos - de 22 oficiais -, dos quais foi titular em quatro, sendo sempre substituído por Ole Solsjkaer, contando apenas um golo.