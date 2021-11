Martial é mais um nome numa lista de peso onde também incluem Darwin

Avançado francês do Manchester United apontado à Juventus, que tem Vlahovic como alvo número um.

O reforço do ataque da Juventus promete ser um dos temas quentes do mercado de transferências. O jornal "Mirror" escreve que Martial, avançado atualmente ao serviço do Manchester United, é igualmente uma alternativa a ser ponderada pelo clube italiano, que tem como alvo primordial Dusan Vlahovic, sérvio da Fiorentina.

Martial, 25 anos, perdeu espaço nas escolhas de Solskjaer, que agora conta com Ronaldo, tendo realizado apenas sete jogos esta época, com um golo marcado.

Além de Martial, outros nomes foram já apontados como possíveis soluções caso a Juventus não feche Vlahovic: Lacazette, do Arsenal, e Darwin, do Benfica, estão no lote.