Marselha vence Reims e sobe ao quinto lugar da Ligue 1

O Marselha ganhou fora ao Reims por 3-1, no encontro inaugural da 34.ª jornada da Ligue 1, ultrapassando o Lens e alcançando o quinto posto da tabela classificativa.

O Reims até se adiantou no marcador, aos 38 minutos, graças ao golo do jovem avançado francês Nathanael Mbuku, mas os marselheses reagiram rapidamente e, ainda antes do intervalo, aos 41 e aos 45+1, Payet e Milik conseguiram a reviravolta.

Com mais um jogador em campo a partir dos 69 minutos, após a expulsão do defesa belga Wout Faes com duplo amarelo, o Marselha dilatou a vantagem, com Payet a 'bisar' aos 76 minutos, fazendo o 3-1 que se manteve até ao apito final do árbitro.

O ponta de lança polaco Milik ainda viu um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, aos 81, mas os três pontos ficaram do lado do Marselha, que segue provisoriamente no quinto lugar da 'Ligue 1', com mais dois pontos do que o Lens, que recebe no domingo o Nimes.

O líder Lille, no qual atuam os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, tem 70 pontos, mais um do que o Paris Saint-Germain (69), mais dois do que o Mónaco (68) e mais três do que o Lyon, no qual joga o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes (67).