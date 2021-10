Marselha vence Lorient e sobe ao terceiro posto da Ligue 1

Com um jogo em atraso, o Marselha é terceiro posicionado da liga gaulesa, com 17 pontos, a 10 do líder Paris Saint-Germain e a um do Lens, segundo, com um de vantagem sobre o Nice, quarto, que também soma menos uma partida.

O Marselha venceu em casa por 4-1 o Lorient, para a 10.ª jornada da liga francesa, liderada pelo Paris Saint-Germain, e ascendeu da quinta à terceira posição, ainda com um jogo em atraso.

O Lorient chegou à vantagem com um golo de Armand Lavrienté, aos 13 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas o Marselha deu a volta com golos de Kamara, aos 27, Mattéo Guendouzi, aos 56 e 90+2, e do polaco Milik, aos 85. Dimitri Payet esteve em evidência ao fazer três assistências.

Com um jogo em atraso, o Marselha é terceiro posicionado da liga gaulesa, com 17 pontos, a 10 do líder Paris Saint-Germain e a um do Lens, segundo, com um de vantagem sobre o Nice, quarto, que também soma menos uma partida.

O Lorient, que vinha de um ciclo de seis jogos sem perder, segue no 12.º lugar, com 14 pontos, em igualdade pontual com um grupo que inclui Estrasburgo (oitavo), Nantes (nono), Mónaco (10.º) e o irreconhecível campeão Lille (11.º).

O Montpellier venceu por 1-0 na receção ao Lens, do português David Costa, com um golo do inglês Stephy Mavididi, aos 47 minutos, e "travou" o seu adversário, que ocupa a segunda posição da tabela classificativa, na perseguição ao líder Paris Saint-Germain.

O Lens, que soma 18 pontos e está a nove do PSG, pode ainda ser ultrapassado pelo Marselha (terceiro) e Nice (quarto), que somam menos um jogo. O Montpellier segue no 13.º lugar, com 13, a apenas um ponto do oitavo lugar do Estrasburgo.

O Troyes também venceu em casa por 1-0 o Nice, com um golo do guineense ex-Sporting Mama Baldé, aos quatro minutos, atrasando o seu adversário na perseguição aos primeiros, e regressou aos triunfos após dois empates e duas derrotas.

O Nice, que conta com um jogo em atraso, ocupa a quarta posição, com os mesmos 16 pontos do Angers (quinto) e do Lyon (sexto), enquanto o Troyes é 16.º, com nove, a três da linha de despromoção.

O Estrasburgo goleou em casa por 5-1 o lanterna-vermelha Saint-Étienne, com golos de Maxime Larchand, aos 26 minutos, Zaydou Youssouf (38 na própria baliza), Kevin Gameiro (69), Ludovic Ajorque (73) e o senegalês Diallo (85).

O Saint-Étienne, que à 10.ª jornada da liga gaulesa continua sem vencer e soma quatro pontos referentes a quatro empates, ainda amenizou a derrota com um golo do tunisino Wahbi Khazri, aos 45+5 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

O Rennes venceu por 3-0 em casa do Metz, com golos de Gaetan Laborde, aos 24 minutos, do ganês Kamaldeen Sulemana, aos 37, e Martin Terrier, aos 45, e segue no sétimo lugar, com 15 pontos. O Metz é 18.º, com seis pontos, e está na linha do "play-off" de despromoção.

O Bordéus, do português Ricardo Mangas, somou um ponto na fuga aos lugares de despromoção ao empatar a 1-1 na receção ao Nantes, numa partida em que marcou primeiro pelo coreano Ui-Jo Hwang, aos 62 minutos, mas sofreu o empate pelo espanhol Pedro Chirivella, aos 75.

Os girondinos ocupam a 17.ª posição, primeira da linha de permanência, com oito pontos, enquanto o Nantes segue no nono posto, com 14.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, Brest (19.º) e Reims (15.º) empataram a 1-1. O belga Wout Faes marcou para o Reims, aos 12 minutos, e Franck Honorat empatou para o Brest, aos 74.