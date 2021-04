Marselha vence Lorient com golo ao cair do pano e mantém objetivo europeu

Marseille's Polish forward Arkadiusz Milik fights for the ball with Lorient's French defender Julien Laporte during the French L1 football match between Olympique de Marseille and FC Lorient at the Velodrome Stadium on April 17, 2021. (Photo by Christophe SIMON / AFP)

O Marselha soma agora os mesmos 52 pontos do Lens, que tem menos um jogo, no quinto lugar, que dá direito às eliminatórias de acesso às provas europeias.

O Marselha sofreu para manter as aspirações europeias intactas, ao impor-se por 3-2, com reviravolta e no tempo de compensação, sobre o aflito Lorient, na 33.ª jornada da Ligue 1.

Depois do empate 3-3 em Montpellier, a antiga equipa do português André Villas-Boas parecia soçobrar novamente, mas foi salva por um "bis" do defesa espanhol Pol Lirola, que marcou aos 56 e 90+1 minutos, respetivamente.

Sem o português Tiago Ilori, lesionado, o Lorient adiantou-se aos 19 minutos, pelo nigeriano Teremas Moffi, que igualaria posteriormente a 2-2, aos 70, depois dos golos marselheses de Dimitri Payet, aos 53, e de Lirola, que decidiria a partida nos instantes finais.

O Lorient é 17.º, com 32, e pode ser ultrapassado pelo Nimes, que tem 30 e menos um jogo, o que significaria cair para a zona de despromoção.

Também hoje, o Rennes ganhou por 3-0 em casa do Angers e é sétimo colocado, com 51 pontos, enquanto o rival é 11.º, com 41.

O campeonato é liderado pelo Lille, "de" José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló, com 70 pontos, depois do empate caseiro 1-1 com o Montpellier, mais quatro pontos do que o Paris Saint-Germain, no qual alinha o português Danilo, que tem um jogo a menos.