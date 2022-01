Marselha vence Lens e sobe ao segundo lugar da Liga francesa

Foi o quinto jogo seguido sem perder para o campeonato para a equipa do argentino Jorge Sampaoli

O Marselha venceu hoje na visita ao Lens (2-0), em jogo da 22.ª jornada da Ligue 1, e ascendeu ao segundo lugar da tabela classificativa.

Um penálti do "capitão" Payet, aos 34 minutos, adiantou os marselheses na partida, em que o português David Costa entrou aos 60 na equipa da casa, sem conseguir alterar um desfecho ainda reforçado aos 77, pelo congolês Bakambu.

Contas feitas, o Marselha, que tem um jogo em atraso, sobe ao segundo lugar, com 40 pontos, mais um do que o Nice, que ainda joga esta ronda, visitando no domingo o Metz, para tentar colocar-se de novo na vice-liderança.

O Lens, por seu lado, pôs fim a uma série de duas vitórias seguidas e pode ver-se mais longe da luta pelos lugares de acesso às competições europeias. Para já, é sétimo com 33 pontos.

No primeiro jogo do dia, o campeão Lille perdeu pela primeira vez ao fim de 10 jornadas ao cair em casa do Brest por 2-0, graças a um autogolo do português Tiago Djaló, titular como Renato Sanches e José Fonte, e um tento de penálti de Mounié.

O campeão em título é oitavo, com 32 pontos, e pode ser ultrapassado já nesta ronda por Montpellier e Lyon, ambos com 31, e alcançado pelo Nantes, 11.º com 29. O Brest é 12.º, com 28.

Bem destacado na frente está o Paris Saint-Germain, com 50 pontos, e no domingo os líderes recebem o Reims, com o Mónaco a deslocar-se a casa do Montpellier e a "surpresa" Estrasburgo, no quarto lugar, a visitar o Bordéus.