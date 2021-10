Marselha vence em Clermont-Ferrand e sobe ao terceiro lugar em França

Com esta vitória, o Marselha subiu ao terceiro lugar do campeonato da Ligue 1

O Marselha venceu fora o Clermont por 1-0, na 12.ª jornada da Ligue 1 e subiu ao terceiro lugar, com 22 pontos.

O golo que garantiu o triunfo dos marselheses foi marcado pelo médio turco Cengoz Under, aos 25 minutos, após assistência do internacional francês Matteo Guendouzi.

Com esta vitória, o Marselha subiu ao terceiro lugar do campeonato, com 22 pontos, só atrás do Paris Saint-Germain, que lidera, com 31, e do Nice, com 23, ocupando o Lens a quarta posição, com 21.

Noutros jogos de domingo da 12.ª jornada, o Mónaco perdeu em casa do Brest por 2-0, caindo para 10.º lugar, e o Nice foi a Angers, que contou com Pereira Lage a partir dos 74 minutos, vencer por 2-1, o que lhe permitiu subir ao segundo posto.

Os golos do Brest foram marcados pelos avançados Steve Mounie, do Benin, e Franck Honorat, aos 18 e 79 minutos, respetivamente, e permitiram à equipa deixar o último lugar e subir ao 18.º e antepenúltimo, com nove pontos, enquanto a equipa monegasca fecha o "top 10", com 17.

O internacional português Gelson Martins entrou no onze do Mónaco, mas foi substituído aos 65 minutos, por Djibril Sidibe.

O Bordéus, com o português Ricardo Mangas no "onze", venceu na receção ao Reims por 3-2, mas o fator casa também jogou a favor de Montpellier e Estrasburgo, que venceram Nantes e Lorient por 2-0 e 4-0, respetivamente, enquanto Troyes e Rennes empataram a dois golos, em casa do primeiro.