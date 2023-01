Marselha tem segundo reforço de inverno na mira

De acordo com o portal francês "Le10Sport", o Marselha está interessado na contratação de Isco, que está livre no mercado após ter rescindido com o Sevilha.

O Marselha anunciou na segunda-feira a chegada, por empréstimo com opção de compra, do médio ucraniano Ruslan Malinovskyi, cedido pela Atalanta até ao final da temporada, mas não deverá ficar por aqui.

De acordo com o portal francês "Le10Sport", o atual terceiro classificado da Ligue 1 pretende a chegada de outro médio com caraterísticas ofensivas e, nesse sentido, estará interessado na contratação de Isco, que está livre no mercado após ter rescindido contrato com o Sevilha, em dezembro.

Com as saídas do avançado Luis Suárez (Almería) e do médio Gerson (Flamengo), a que acresce a lesão grave sofrida pelo criativo Amine Harit, o Marselha está em busca de um reforço adicional para a zona intermédia, que poderá muito bem vir a ser o internacional espanhol, de 30 anos.

Na presente temporada, Isco somou um golo e três assistências em 19 partidas disputadas pelo Sevilha, tendo ficado com um pé fora do clube após uma discussão com o diretor desportivo Monchi.