Marselha sofre golos ao cair do pano e empata

O defesa português Nuno Tavares foi totalista e Vitinha suplente não utilizado

O Marselha, reduzido a 10 futebolistas durante uma hora, sofreu dois golos do costa-marfinense Jean-Eudes Aholou ao cair do pano e empatou 2-2 na receção ao Estrasburgo, em jogo da 27.ª jornada da Ligue 1.

O argentino Leonardo Balerdi foi expulso aos 29 minutos, mas os marselheses não se intimidaram e chegaram ao 2-0 na segunda parte, por intermédio do congolês Chancel Mbemba, antigo jogador do FC Porto, aos 49, e do chileno Alexis Sánchez, aos 76, na marcação de uma grande penalidade.

Quando parecia que os anfitriões - pelos quais o defesa português Nuno Tavares foi totalista e Vitinha suplente não utilizado - tinham resistido à inferioridade numérica, Aholou bisou, aos 88 e 89 minutos, e deixou o Marselha menos seguro no segundo lugar.

Os marselheses não só ficaram a 10 pontos do líder PSG, que no sábado tinha vencido com muita dificuldade em Brest, por 2-1, e parece lançado para a revalidação do título, como passaram a deter apenas dois de vantagem sobre o Lens.

O Lens isolou-se no terceiro lugar em grande estilo, com uma goleada por 4-0 no recinto do Clermont, muito por força dos três golos relâmpago do belga Lois Openda, aos 31, 34 e 35 minutos, tendo Alexis Claude-Maurice fechado a contagem, aos 76.

O Mónaco, que partilhava a terceira posição com o Lens à partida para esta ronda, ficou agora a três pontos de distância do pódio, depois de ter sido surpreendido em casa pelo Reims, que marcou aos 51 minutos o golo do triunfo por 1-0, através do inglês Folarin Balogun.

Os portugueses Abdu Conté e Rony Lopes foram titulares no Troyes, que perdeu por 2-0 no estádio do Lorient e continua numa preocupante penúltima posição, apenas à frente do lanterna-vermelha Angers, batido em casa pelo Toulouse, pela mesma margem (2-0).

O Lorient (nono classificado) ficou em igualdade com o Reims (oitavo) e o Nice (sétimo), que não foi além de um empate 2-2 em Nantes, todos a três pontos do Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, sexto colocado, e a quatro do Rennes, quinto.