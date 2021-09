Marselha ganha no Mónaco e continua na perseguição ao PSG

Com a quinta jornada ainda em andamento, já é certo que o Paris Saint-Germain lidera, com 15 pontos, seguido pelo Mónaco, com 10 pontos e um jogo a menos.

O Marselha mantém firme a perseguição ao líder Paris Saint-Germain na Ligue 1, ao ganhar no Mónaco por 2-0, com golos do senegalês Cheikh Dieng.

Mais cedo, o clube parisiense, mesmo sem as suas estrelas sul-americanas, tinha goleado em Clermont, por 4-0, no que é já a quinta vitória em cinco jornadas do campeonato.

Com a quinta jornada ainda em andamento, já é certo que o Paris Saint-Germain lidera, com 15 pontos, seguido pelo Mónaco, com 10 pontos e um jogo a menos.

No principado, os comandados de Jorge Sampaoli foram quase sempre melhores e chegaram ao intervalo já a ganhar por 1-0, com o golo de Dieng aos 37 minutos. O mesmo jogador elevou a contagem aos 60, com a equipa a dar excelentes indicações para a Liga Europa, em que começa contra o Lokomotiv de Moscovo, quinta-feira.

Menos bem parece estar o Mónaco, que também disputa a Liga Europa, mas contra o Sturm Graz. No campeonato, está com quatro pontos, no 14.º lugar.

O único português em ação foi o monegasco Gelson Martins, titular na ala direita e substituído aos 60 minutos, logo após o segundo golo, pelo brasileiro Jean Lucas.

O líder do campeonato apresentou-se em campo sem Messi, Di Maria ou Neymar, mas não teve problemas para vencer em casa o promovido Clermont, por 4-0.

O treinador Maurício Pochettino optou por fazer descansar alguns sul-americanos, depois do desgaste motivado pelas viagens tardias após os jogos de seleções, num grupo já com várias baixas por lesão, nomeadamente de Sergio Ramos e Verrati, entre outros.

O jogo contra o Clermont foi o ideal para tantas baixas, sem que a equipa se ressentisse.

O espanhol Ander Herrera bisou ainda na primeira parte, aos 20 e aos 31 minutos, Mbappé fez o 3-0, aos 55, e Idrissa Gueye fixou o resultado, aos 65.

O internacional português Nuno Mendes estreou-se com a camisola dos parisienses, ao entrar para o lugar do alemão Draxler, aos 86 minutos, juntando-se a Danilo, que jogou todo o jogo.

Numa época em que conta com Lionel Messi, sem acordo para continuar no FC Barcelona, o seu clube de sempre, devido à questão financeira dos catalães, o Paris Saint-Germain faz na quarta-feira a estreia na "Champions" 2021/22, em casa dos belgas do Club Brugge.