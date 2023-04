Marselha empata em Lorient e atrasa-se no pódio da Ligue 1

Nuno Tavares foi titular na formação visitante, com Vitinha a entrar aos 82 minutos.

O Marselha não conseguiu este domingo mais do que um empate 0-0 em Lorient, na 30.ª jornada da Ligue 1, falhando assim o assalto à vice-liderança do campeonato francês, que continua na posse do Lens.

Os marselheses empataram pela segunda vez seguida e continuam em terceiro, agora com 61 pontos, contra 63 do Lens e 69 do líder Paris Saint-Germain.

O português Nuno Tavares foi titular na equipa visitante, enquanto Vitinha entrou para o jogo aos 82 minutos, rendendo o chileno Alexis Sánchez.

No estádio do Moustoir, o Marselha voltou a demonstrar fraquezas, sobretudo a nível de ataque, mas ainda assim continua firme na zona de acesso à Champions.

A equipa do croata Igor Tudor apenas ganhou um jogo nas últimas quatro jornadas, empatando os outros três, desperdiçando assim os tropeções dos seus rivais.

Vito Mannone, na baliza do Lorient, foi o homem do jogo, parando todos os lances que chegavam à sua área.

Também hoje, o Mónaco segurou o quarto lugar, com 58 pontos, após empatar 2-2 em Nantes.

Quanto ao Lyon, com Anthony Lopes na baliza, ganhou ao Rennes por 3-1.

O Lyon subiu a sétimo, com 47 pontos, e ficou muito perto do sexto lugar, que é do Rennes, com 50.

Nos outros jogos do dia, houve três vitórias fora - o 3-1 do Auxerre em Ajaccio, o 2-1 do Toulouse em Montpellier e o 2-0 do Clermont em Troyes, enquanto Reims e Brest empataram 1-1.