Marselha empata com Mónaco e falha assalto ao segundo lugar

O PSG, que domingo recebe o Reims no Parque dos Príncipes, pode ganhar fôlego na frente.

O Marselha cedeu este sábado um empate 1-1 com o Mónaco, falhando assim o assalto ao segundo lugar, ao desaproveitar igual escorregadela do Lens, que horas antes ficou 1-1 frente ao Troyes, na 20.ª jornada da Liga francesa.

O PSG, que domingo recebe o Reims no Parque dos Príncipes, pode ganhar fôlego na frente, pois comanda com 47 pontos, mais dois do que o Lens, com 45, e quatro do que o Marselha, com 43, enquanto o Mónaco surge no quarto lugar, com 38.

Os monegascos, que tiveram Gelson Martins a entrar aos 68 minutos, ameaçaram várias vezes o golo nos primeiros minutos, mas foi um contrário, o médio Jordan Veretout, que, aos 17 minutos, desviou de cabeça para a própria baliza, colocando-os na frente.

O experiente avançado chileno Alexis Sanchez ainda empatou logo aos 47 minutos, contudo a sua reação, bem mais rematadora, não bastou para consumar a reviravolta da equipa que teve Nuno Tavares no onze inicial.

Leia também Sporting Frederico Varandas visa arbitragem: "Infelizmente repete-se a história" Declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto na final da Taça da Liga, na qual Paulinho foi expulso por ver o segundo cartão amarelo.

Horas antes, com o avançado português Rony Lopes a titular, o Troyes adiantou-se no marcador aos 50 minutos, com golo do jovem defesa Yasser Larouci.

O Lens, que contou com o médio David Costa a partir dos 62 minutos, parecia ir sofrer a segunda derrota no campeonato, mas ainda resgatou um ponto, aos 88 minutos, com tento do médio Adrien Thomasson, contratado este mês ao Estrasburgo, que saltou do banco aos 72.