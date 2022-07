Marselha deixa sair campeão do mundo com 15 épocas na equipa

Mandanda, de 37 anos, troca o clube pelo qual foi campeão de França pelo Rennes

Ao fim de 15 temporadas na equipa principal, o guarda-redes Steve Mandanda deixa o Marselha e vai passar a representar o Rennes, nas duas próximas temporadas.

Com 37 anos, o campeão do Mundo pela França em 2018 termina a ligação com os marselheses após 613 jogos. Venceu uma liga, três taças da liga e três supertaças.