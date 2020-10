Marselha de Villas-Boas vence e ascende, à condição, ao quarto lugar

Turma francesa alcançou a segunda vitória consecutiva no principal campeonato francês. Fica agora à espera do que o Nice e o Lens vão fazer na oitava ronda

O Marselha, treinado por André Villas-Boas e adversário do FC Porto na "Champions", venceu, este sábado, por 1-0, no terreno do Lorient, em jogo da oitava jornada da Liga francesa e ascendeu provisoriamente ao quarto lugar.

O defesa argentino Leonardo Balerdi apontou aos 54 minutos o único golo da partida, permitindo à equipa entrar nos lugares europeus, ainda que à condição.

A equipa orientada pelo português Villas-Boas segue no quarto lugar, com 15 pontos, os mesmos que o Rennes, que é terceiro, e mais dois do que o Nice, quinto, e o Lens, sexto, mas com menos um jogo disputado.

Marselha e FC Porto seguem ainda sem pontos no grupo C da Liga dos Campeões, depois de terem sido derrotados por Olympiacos (1-0) e Manchester City (3-1), na primeira jornada da prova, disputada a meio da semana.