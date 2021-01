Marselha de Villas-Boas mais perto de assegurar reforço de peso para o ataque

Clube francês iniciou negociações com o Nápoles por Milik, que não entra nas contas de Gattuso em Itália.

André Villas-Boas estará perto de ver garantido um dos desejos para o mercado de inverno.

De acordo com a Imprensa francesa e italiana, o Marselha já chegou a um principio de acordo com Arkadiusz Milik para reforçar o ataque. Porém, o mesmo não sucedeu ainda com o Nápoles, que tem mantido o internacional polaco afastado do plantel principal, não o inscrevendo sequer, porque não aceitou renovar o contrato que expira a 30 de junho deste ano.

O Marselha apresentou uma proposta de sete milhões de euros pelo avançado, acrescidos de um montante mediante objetivos, mas ainda não conseguiu convencer os napolitanos, que exigem uma verba superior. Este tema foi abordado por Villas-Boas no lançamento da receção deste sábado ao Nimes, com o treinador português a negar as informações de ter convencido o jogador a mudar-se para o Olympique.

"Não, não falei com Milik. Como sabem, iniciamos negociações com Nápoles para que venha para Marselha. Mas não há nada confirmado, deixo isso para Pablo Longoria [o diretor para o futebol]. Quanto ao aspeto do apelo individual do técnico ao jogador, não é verdade", afirmou AVB, que tem no ataque um problema: em 24 jogos, a equipa apontou apenas 28 golos, dois dos quais na Champions (ao Olympiacos) onde foi última no grupo.