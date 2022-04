Marselha conserva segundo lugar na Liga francesa

Redação com Lusa

O campeão Lille continuou a perder terreno para a Europa ao empatar a um golo na visita ao Angers (14.º), encontrando-se no sétimo posto, a três pontos do Nice e a dois do Mónaco, que bateu em casa o Troyes (15.º), de Abdu Conté, por 2-0

O Marselha recebeu e venceu hoje o Montpellier (2-0), mantendo-se no segundo lugar, com três pontos de vantagem sobre o Rennes, mas a distantes 12 do líder Paris Saint-Germain, após a 31.ª jornada da Ligue 1.

No "Velódromo", Dieng marcou o golo inaugural, aos nove minutos, e Under, 10 minutos depois, estabeleceu o resultado final na cobrança de uma grande penalidade.

O Estrasburgo recebeu o Lyon, do guardião português Anthony Lopes, e registou-se um empate a um golo, que permitiu aos da casa subirem ao quarto lugar, agora com mais um ponto que o Nice (quinto), que foi batido por 3-0 na visita ao Lens (oitavo), que contou com David Costa a titular.

O campeão Lille continuou a perder terreno para a Europa ao empatar a um golo na visita ao Angers (14.º), encontrando-se no sétimo posto, a três pontos do Nice e a dois do Mónaco, que bateu em casa o Troyes (15.º), de Abdu Conte, por 2-0.

Os "lillois", com o trio luso José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches de início, só aos 74 minutos conseguiram empatar a partida, por intermédio do kosovar Zhegrova, depois de Djaló ter marcado na própria baliza, aos 63.

Já o Bordéus conseguiu importante vitória na luta pela manutenção, batendo o Metz por 3-1, com um dos golos apontado pelo luso Ricardo Mangas.

Apesar do triunfo, o Bordéus é 19.º e penúltimo com 26 pontos, a dois dos lugares de salvação.