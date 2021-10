Marselha arrisca perder um ponto devido aos incidentes no jogo com o PSG

No exterior do recinto, houve vários agentes da polícia feridos e 21 detidos. A sanção será anunciada após a reunião da Comissão de Disciplina da Ligue 1, agendada para o próximo dia 3 de novembro

O Marselha poderá ser sancionado com a perda de um ponto no campeonato francês. Em causa estão os incidentes protagonizados pelos adeptos no clássico do último domingo com o PSG.

Durante a partida, foram arremessados vários objetos para o relvado contra os jogadores do clube parisiense, nomeadamente aquando da marcação de cantos. O momento em que um adepto invadiu o campo, dirigindo-se a Messi, que conduzia um lance ofensivo, também será analisado pela Comissão disciplinar da Ligue 1, que esta temporada já aplicou castigos ao Marselha por distúrbios nas bancadas nas receções a Nice e Angers.

A pena de dedução de pontos estava suspensa, até um caso de reincidência, motivo pelo qual poderá ser mesmo aplicada na reunião que terá lugar no dia 3 de novembro.

No exterior do Velódrome foram detidos 21 adeptos e há relatos de nove agentes da polícia feridos: um dos quais teve mesmo de receber assistência hospitalar com ferimentos no rosto.

Centenas de apoiantes da equipa da casa - os simpatizantes do PSG estavam proibidos de estar presentes por imposição das autoridades - tentaram forçar a entrada no estádio e houve igualmente arremesso de material pirotécnico contra o autocarro onde seguia a comitiva do PSG.

Os acontecimentos mereceram duras críticas de Payet. "Agradeço a quem se comportou de forma exemplar. Não podemos dizer que estas pessoas gostem do Marselha. Eu próprio, durante o jogo voltei a pedir calma. São necessárias sanções e sabemos o que nos espera, mas não podemos permitir que alguém saia magoado", condenou o médio do Marselha.