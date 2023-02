Marselha aproxima-se do PSG depois do caos provocado pelos adeptos

Vitinha foi suplente utilizado no triunfo frente ao Clermont. Jogo começou com atraso devido a confrontos entre adeptos.

O Marselha aproximou-se do líder PSG, ao vencer em casa do Clermont, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga francesa de futebol.

O encontro começou com mais de meia hora de atraso, devido a confrontos entre adeptos no exterior do recinto, que obrigaram a polícia a utilizar gás lacrimogéneo.

No relvado, o chileno Alexis Sanchéz acabou por ser a grande figura do encontro, ao marcar os dois golos da partida, aos 44 minutos, de grande penalidade, e aos 81, três minutos antes de ser substituído pelo português Vitinha.

O Marselha, que não contou com Nuno Tavares, devido a lesão, manteve o terceiro posto, com 49 pontos, a cinco do PSG, que hoje foi derrotado por 3-1 pelo Mónaco, terceiro classificado, com 47.

O Lens, que no domingo visita o Lyon, ainda pode igualar o Marselha, em caso de triunfo sobre a equipa do guarda-redes português Anthony Lopes.

O Clermont, que não vence há quatro encontros, segue num tranquilo 11.º posto, com 30 pontos.