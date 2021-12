Marselha aproveita derrota do Rennes e recupera segundo lugar da Liga francesa

A equipa comandada por Jorge Sampaoli acabou por tirar partido do deslize do Rennes, que perdeu por 2-1 na receção ao Nice e desceu ao terceiro posto, com 31 pontos, enquanto a formação da Côte d"Azur segue logo atrás, com 30.

O Marselha capitalizou este domingo a derrota do Rennes e recuperou o segundo lugar da Liga francesa, ao vencer por 2-0 na visita a Estrasburgo, em jogo da 18.ª jornada da prova.

O senegalês Bamba Nieng, aos 63 minutos, e o croata Duje Caleta-Car, aos 82, construíram o triunfo dos marselheses, que subiram à vice-liderança, com 32 pontos, ainda assim a consideráveis 10 pontos de distância do líder Paris Saint-Germain, que recebe ainda hoje o Mónaco.

O dinamarquês Kasper Dolberg, aos 19 minutos, de grande penalidade, e o argelino Youcef Atal, aos 51, assinaram os tentos do Nice, antes de Benjamin Bourigeaud reduzir para os anfitriões e fixar o resultado, aos 59.

O Angers voltou a confirmar a quebra de rendimento nos últimos meses e caiu para a nona posição, com 25 pontos, ao perder por 1-0 na receção ao Clermont (16.º), que não ganhava desde outubro e, assim, ultrapassou o Troyes (17.º), que foi derrotado em casa pelo Bordéus, por 2-1.

Após cinco partidas sem vencer, os "girondinos", que contaram com o lateral português Ricardo Mangas de início, até estiveram em desvantagem, culpa de um golo de Xavier Chavalerin, mas deram a volta com um autogolo de Yoann Salmier e um tento do sul-coreano Ui-Jo Hwang.

Em duelo pela manutenção, o Metz (18.º) goleou o Lorient (19.º) por 4-1 e igualou os 15 pontos do adversário, tendo ambos mais três do que o surpreendente lanterna-vermelha Saint-Etiénne, o emblema com mais títulos de campeão em França (10).

No primeiro encontro do dia, Lille e Lyon empataram 0-0 e atrasaram-se na luta pelos lugares que dão acesso às competições europeias, mantendo-se na segunda metade da tabela.

Os campeões em título, que tiveram os portugueses José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches no "onze", estão na 11.ª posição, com 25 pontos, enquanto o Lyon, que contou com o guarda-redes luso Anthony Lopes, é 13.º colocado, com 23.