Marselha, ainda sem Vitinha, sobe provisoriamente à vice-liderança em França

Triunfo por 2-0 sobre o Nantes de João Victor, central brasileiro emprestado pelo Benfica.

O Marselha, ainda sem Vitinha - avançado português contratado no último dia do mercado ao Braga - na ficha de jogo, venceu esta quarta-feira em Nantes (2-0), com a ajuda de um autogolo de João Victor, central emprestado pelo Benfica ao Nantes.

Depois de um primeiro tempo sem golos, o Marselha chegou à vantagem face a um golo na própria baliza do central brasileiro João Victor, com o suplente utilizado Azzedine Ounahi (93'), recentemente contratado ao Angers, a estrear-se da melhor forma e a dilatar a vantagem já no período de descontos.

Com este triunfo, o emblema do sul de França, que contou com Nuno Tavares durante os 90 minutos, ultrapassa, provisoriamente, o Lens - que esta quarta-feira recebe o Nice - para subir ao segundo posto, com 46 pontos, menos dois do que o líder PSG, que joga em Montpellier.