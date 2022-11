Marselha afasta crise com vitória tangencial sobre o Lyon

Um golo solitário de Samuel Gigot, aos 43 minutos, foi suficiente para o triunfo.

O Marselha venceu este domingo por 1-0 na receção ao Lyon, em jogo da 14.ª jornada da Ligue 1.

Nuno Tavares foi titular no conjunto da casa, ao passo que Anthony Lopes esteve entre os postes dos visitantes, sofrendo aos 43 minutos o único golo da partida, proveniente da cabeça de Samuel Gigot.

O Marselha terminou desta forma com um ciclo de cinco jogos consecutivos sem vitórias (em todas as competições) e subiu ao quarto lugar da Ligue 1, com os mesmos 27 pontos que soma o Mónaco (quinto) e o Lorient (sexto). Já o Lyon segue na oitava posição, com 20.