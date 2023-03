Marrocos pode substituir Ucrânia e juntar-se à candidatura ibérica

Ucrânia pode ser afastada do processo na sequência de um escândalo relacionado com o presidente da federação local.

A candidatura ibérica à organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030 pode sofrer uma alteração muito significativa. A Ucrânia, que se juntava a Portugal e Espanha, pode ser afastada do processo na sequência de um escândalo relacionado com o presidente da federação local, Andriy Pavelko, detido no final do ano passado com a acusação de desviar fundos, estando em risco de ser punido com pena de prisão de um ano.

Segundo informações que circularam em Espanha nas últimas horas, Marrocos perfila-se como um sério candidato a substituir a Ucrânia, mas de momento nada é garantido, até porque a FIFA ainda não confirmou que são viáveis candidaturas conjuntas de países de diferentes continentes.

Nos próximos dias poderá haver novidades sobre este tema, sendo quase garantido que Ucrânia deixa de integrar o projeto.