Marrocos continua em alta: depois do Mundial, venceu o Brasil

Triunfo por 2-1 em jogo particular.

Grande sensação no último Mundial do Catar, onde alcançou o quarto lugar, a seleção de Marrocos continuar a surpreender. Em Tânger, a formação africana venceu o Brasil por 2-1, num jogo particular.

Boufal, ao minuto 29, colocou a equipa de Walid Regragui na frente do marcador e foi com 1-0 que chegou o intervalo. No segundo tempo, Casemiro, aos 67', restabeleceu a igualdade, num lance em que o guarda-redes Bono ficou mal na fotografia. O resultado final foi fixado por Sabiri, aos 79'.

O Brasil é atualmente orientado por Ramon Menezes, que assumiu o cargo de forma interina enquanto não é oficializado o substituto de Tite. Apresentou várias novidades no onze inicial, tendo como comparação o Mundial do Catar. Emerson Royal, Roger Ibañez, Andrey e Rony foram disso exemplo. Weverton, por outro lado, foi o guarda-redes titular.