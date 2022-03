Marquinhos: "Toda a gente no PSG já tentou convencer Mbappé a renovar"

Mbappé cumpre a quinta época no PSG

Marquinhos, central e capitão do PSG, revelou esta sexta-feira que todo o plantel parisiense já falou com Mbappé a respeito da renovar contrato com o clube.

"Sim, estamos a tentar conversar [com Mbappé sobre renovar contrato com o PSG]. Já falámos, acho que toda a gente já falar com ele. Mas não vamos falar disso todos os dias, cabe-lhe tomar a decisão. Fazemos tudo para que ele se sinta em casa, para que esteja confortável e seja importante. Ele marca golos, sente-se bem e está em casa aqui", garantiu o central brasileiro.

Admitindo não saber se Mbappé sairá do clube no próximo verão, Marquinhos afirmou que o francês é "atualmente o melhor jogador do mundo". "Olhas para ele a treinar e notas que tem um poder nos pés que é raro encontrar noutro lugar", considera.

Quanto ao futuro pessoal, o central de 27 anos garantiu querer permanecer ao serviço do PSG. "O meu lugar é aqui. O Leonardo [diretor desportivo do clube] sabe o meu desejo, o clube também. O clube deu-me confiança e respeito e está tudo a ir na direção certa. Existem conversas [sobre a renovação] mas nada está feito ainda", revelou Marquinhos, que tem contrato com o PSG até 2024.